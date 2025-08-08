WP: У Європі були вражені, дізнавшись, що Трамп планує зустрітися з Путіним

Європейські партнери констатували, що президент США не чинив жодного тиску на диктатора РФ

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Європейські партнери були вражені, коли дізналися, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваного європейського посадовця.

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що вони були вражені, дізнавшись, що Трамп планує зустрітися безпосередньо з Путіним.

"Попри весь галас, Трамп не чинив жодного тиску на Путіна – поки що. Ні на йоту", – додав посадовець.

У матеріалі йдеться, що після кількох місяців ухилення від тиску з вимогою про припинення вогню Путін, можливо, розраховує на свою здатність маніпулювати Трампом на зустрічі на вищому рівні, подібно до того, як, на поширену думку, він робив це під час їх зустрічі в Гельсінкі у 2018 році. Тоді Трамп підтримав заперечення Путіним втручання у вибори 2016 року, попри висновки американських спецслужб.

У Києві деякі посадовці висловили обурення тим, що Путін знову маневрує, щоб виключити Україну та її європейських партнерів з переговорів.

"Ми чуємо сигнали з усіх каналів зв'язку, що [Росія] прагне врегулювати ситуацію. Однак довіра між сторонами повністю зруйнована", – прокоментував WP український посадовець.

Він додав, що розмови про часткове припинення вогню в повітрі можуть бути не більше ніж російською тактикою, спрямованою на заспокоєння Трампа та забезпечення йому політичної перемоги перед проміжними виборами у США.

Така угода не покладе край війні, але все ж дасть Трампу шанс сказати щось на кшталт: "Я зупинив вбивство сотень невинних мирних жителів щодня", – акцентував посадовець.