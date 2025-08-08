WP: В Европе были поражены, узнав, что Трамп планирует встретиться с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Yuri Gripas/EPA)

Европейские партнеры были поражены, когда узнали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что они были поражены, узнав, что Трамп планирует встретиться непосредственно с Путиным.

"Несмотря на всю шумиху, Трамп не оказывал никакого давления на Путина – пока что. Ни на йоту", – добавил чиновник.

В материале говорится, что после нескольких месяцев уклонения от давления с требованием о прекращении огня Путин, возможно, рассчитывает на свою способность манипулировать Трампом на встрече на высшем уровне, подобно тому, как, по распространенному мнению, он делал это во время их встречи в Хельсинки в 2018 году. Тогда Трамп поддержал отрицание Путиным вмешательства в выборы 2016 года, несмотря на выводы американских спецслужб.

В Киеве некоторые чиновники выразили возмущение тем, что Путин снова маневрирует, чтобы исключить Украину и ее европейских партнеров из переговоров.

"Мы слышим сигналы по всем каналам связи, что [Россия] стремится урегулировать ситуацию. Однако доверие между сторонами полностью разрушено", – прокомментировал WP украинский чиновник.

Он добавил, что разговоры о частичном прекращении огня в воздухе могут быть не более чем российской тактикой, направленной на успокоение Трампа и обеспечение ему политической победы перед промежуточными выборами в США.

Такое соглашение не положит конец войне, но все же даст Трампу шанс сказать что-то вроде: "Я остановил убийство сотен невинных мирных жителей ежедневно", – акцентировал чиновник.