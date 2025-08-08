Российские пропагандисты утверждают, что Европа не рассматривается для встречи президента США и диктатора РФ

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе в Европе. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

Два собеседника, знакомые с ходом переговоров, сообщили медиа, что саммит готовится уже в ближайший понедельник и одним из обсуждаемых мест проведения встречи является Рим.

Если встреча состоится позже, то Рим все еще может быть вариантом, хотя в возможные варианты входят и другие страны Европы и мира, говорится в материале.

В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС пишет, что Европа не рассматривается как локация для встречи Путина и Трампа.