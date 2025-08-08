Fox News: Трамп и Путин могут встретиться 11 августа в Риме
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе в Европе. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собеседников, знакомых с этим вопросом.

Два собеседника, знакомые с ходом переговоров, сообщили медиа, что саммит готовится уже в ближайший понедельник и одним из обсуждаемых мест проведения встречи является Рим.

Если встреча состоится позже, то Рим все еще может быть вариантом, хотя в возможные варианты входят и другие страны Европы и мира, говорится в материале.

В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС пишет, что Европа не рассматривается как локация для встречи Путина и Трампа.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордера на арест Путина, а также уполномоченного по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации населения и детей с территории Украины в Россию.

Несмотря на наличие ордера на арест Путина, МУС не имеет полномочий арестовывать подозреваемых. Его юрисдикция распространяется только на страны, которые подписали и ратифицировали соглашение об учреждении суда – так называемый Римский статут. Италия среди более 100 государств, подписавших документ.

