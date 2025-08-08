Sky News: Зустріч Трампа і Путіна може бути в кінці наступного тижня
Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним попередньо запланована на кінець наступного тижня, заявляє британський телеканал Sky News із посиланням на неназваного високопоставленого чиновника Білого дому.
За його словами, місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів – Об'єднані Арабські Емірати, Угорщина, Швейцарія та Рим.
Посадовець додав, що подальші деталі та логістика зустрічі ще не визначені і можуть змінюватися.
Точна дата переговорів ще невідома, і чиновник не знає, чи братиме у зустрічі участь президент Володимир Зеленський.
Співрозмовець додав, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців та європейських союзників.
- 7 серпня президент США спростував інформацію про те, що диктатор має зустрітися з президентом Зеленським перед переговорами з ним.
- Sky News із посиланням на джерела в італійському уряді заявило, що Трамп і прем'єрка Італії Мелоні поговорили у четвер. За даними співбесідників, якщо зустріч президента США та диктатора все-таки відбудеться у Римі, то вона пройде у Ватикані.
