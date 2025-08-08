Россия нанесла удар по Украине 108 дронами, среди которых – реактивные

Последствия в Сумской области (Фото: t.me/grigorov_oleg)

В ночь на 8 августа Россия атаковала Украину 108 дронами, среди которых были и реактивные, сообщили Воздушные силы. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить более 80 беспилотников, однако есть и попадания.

Враг запустил 104 "шахеда" и дроны-имитаторы, а также восемь высокоскоростных (реактивных) дронов из российских регионов и временно оккупированного Крыма.

По состоянию на 08:00 известно о нейтрализации 82 беспилотных летательных аппаратов на севере, юге, востоке и в центре, из которых три реактивных и 79 других.

Зафиксированы попадания 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в восьми локациях.

В частности, россияне атаковали Киевскую область. В Бучанском районе трое пострадавших, произошли пожары, повреждены дома.

В Сумской общине Сумской области враг повредил нежилые здания, магазин и автомобили, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. Пострадал 54-летний мужчина.

Также под обстрел попала Шосткинская община, где в результате попадания трех беспилотников повреждены несколько многоэтажных домов, автомобили и объекты социальной сферы.