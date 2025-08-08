Россия нанесла удар по Украине 108 дронами, среди которых – реактивные
В ночь на 8 августа Россия атаковала Украину 108 дронами, среди которых были и реактивные, сообщили Воздушные силы. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить более 80 беспилотников, однако есть и попадания.
Враг запустил 104 "шахеда" и дроны-имитаторы, а также восемь высокоскоростных (реактивных) дронов из российских регионов и временно оккупированного Крыма.
По состоянию на 08:00 известно о нейтрализации 82 беспилотных летательных аппаратов на севере, юге, востоке и в центре, из которых три реактивных и 79 других.
Зафиксированы попадания 26 БпЛА в 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) в восьми локациях.
В частности, россияне атаковали Киевскую область. В Бучанском районе трое пострадавших, произошли пожары, повреждены дома.
В Сумской общине Сумской области враг повредил нежилые здания, магазин и автомобили, сообщил глава областной военной администрации Олег Григоров. Пострадал 54-летний мужчина.
Также под обстрел попала Шосткинская община, где в результате попадания трех беспилотников повреждены несколько многоэтажных домов, автомобили и объекты социальной сферы.
- Россия начала использовать реактивные дроны для ударов по Украине в конце июля. Как сообщил спикер Воздушных сил 31 июля, для таких дронов характерен звук, отличающийся от обычного "шахеда".
- 5 августа полиция сообщила, что в сбитом в Сумской области российском дроне были обнаружены противотанковые мины. Их детонатор реагирует на технику поблизости – и мина взрывается.
Комментарии (0)