Росія вдарила по Україні 108 дронами, серед яких – реактивні

За даними Повітряних сил, зафіксовані влучання 26 дронів у 10 локаціях

Наслідки у Сумській області (Фото: t.me/grigorov_oleg)

У ніч проти 8 серпня Росія атакувала Україну 108 дронами, серед яких є і реактивні, повідомили Повітряні сили. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити понад 80 БпЛА, однак є і влучання.

Ворог запустив 104 "шахеди" та дрони-імітатори, а також вісім швидкісних (реактивних) дронів з російських регіонів та тимчасово окупованого Криму.

Станом на 08:00 відомо про знешкодження на півночі, півдні, сході та в центрі 82 БпЛА, з яких три реактивні та 79 інших.

Зафіксовані влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Зокрема, росіяни атакували Київську область. У Бучанському районі троє постраждалих, виникли пожежі, пошкоджено будинки.

У Сумській громаді Сумської області ворог пошкодив нежитлові будівлі, магазин та авто, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Постраждав 54-річний чоловік.

Також під ударом була Шосткинська громада, де через влучання трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.