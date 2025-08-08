Росія вдарила по Україні 108 дронами, серед яких – реактивні
У ніч проти 8 серпня Росія атакувала Україну 108 дронами, серед яких є і реактивні, повідомили Повітряні сили. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити понад 80 БпЛА, однак є і влучання.
Ворог запустив 104 "шахеди" та дрони-імітатори, а також вісім швидкісних (реактивних) дронів з російських регіонів та тимчасово окупованого Криму.
Станом на 08:00 відомо про знешкодження на півночі, півдні, сході та в центрі 82 БпЛА, з яких три реактивні та 79 інших.
Зафіксовані влучання 26 БпЛА у 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.
Зокрема, росіяни атакували Київську область. У Бучанському районі троє постраждалих, виникли пожежі, пошкоджено будинки.
У Сумській громаді Сумської області ворог пошкодив нежитлові будівлі, магазин та авто, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Постраждав 54-річний чоловік.
Також під ударом була Шосткинська громада, де через влучання трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери.
- Росія почала застосовувати реактивні дрони для атак по Україні наприкінці липня. Як повідомив речник Повітряних сил 31 липня, для таких дронів характерний звук, що відрізняється від звичайного "шахеда".
- 5 серпня поліція попередила, що в збитому у Сумській області російському дроні знайшли протитанкові міни. Їхній детонатор реагує на техніку поруч – і міна вибухає.
