Росія вгатила дронами по Київщині: є наслідки та троє поранених у Бучанському районі
У ніч проти 8 серпня росіяни атакували дронами мирні населені пункти Київської області, зокрема Бучанський район. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Унаслідок ворожої атаки травмовано неповнолітню 16 років, а також жінок 56 та 80 років. Попередньо, поранення незначні.
Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки.
- Минулої ночі, з 6 на 7 серпня, Росія масовано атакувала безпілотниками Дніпро й область. У Дніпрі постраждали четверо людей, виникли пожежі.
