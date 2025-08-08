Росія вгатила дронами по Київщині: є наслідки та троє поранених у Бучанському районі

Фото: Telegram / Mykola_Kalashnyk

У ніч проти 8 серпня росіяни атакували дронами мирні населені пункти Київської області, зокрема Бучанський район. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Унаслідок ворожої атаки травмовано неповнолітню 16 років, а також жінок 56 та 80 років. Попередньо, поранення незначні.

Внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки.