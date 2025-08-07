Російські дрони вдарили по Дніпру та області: є поранені і руйнування – фото

Наслідки атаки на Дніпропетровську область (Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA)

У ніч проти 7 серпня Росія масовано атакувала безпілотниками Дніпро й область. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про 33 збитих дрони, проте є руйнування і постраждалі.

У Дніпрі постраждали четверо людей. Ушпиталено у стані середньої тяжкості 43-річного чоловіка та 69-річну жінку.

Виникло декілька пожеж – зокрема, горіли адмінбудівля й автівки. Знищено 12 машин, ще 17 – пошкоджено. Понівечено також вісім житлових будинків, одну приватну оселю знищено. Є руйнування на території транспортного підприємства.

У Павлограді зайнялися дачний будинок та авто.

У Криворізькому районі – будівля, що не експлуатується, у самому Кривому Розі – модульний будинок.

У Синельниківському районі загорілися дах ліцею і суха трава. Пошкоджено приватну оселю і легковик.

ДОПОВНЕНО О 09:10. Повітряні сили відзвітували, що загалом росіяни запустили по Україні 112 дронів. Збито або подавлено засобами радіоелектронної боротьби – 89.

Зафіксовано влучання 23 БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

