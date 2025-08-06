Росія двічі вдарила артилерією по Нікополю. Загинуло троє людей, серед них – рятувальник

У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни застосували тактику подвійного удару

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Росія ввечері 6 серпня обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних, повідомляє ДСНС.

Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.

Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник – Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.

Поранень зазнали ще четверо осіб – троє працівників ДСНС та цивільний чоловік.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

ДОПОВНЕНО О 22:11. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, протягом дня Дніпропетровщина пережила близько семи десятків атак. Загалом Росія обстріляла три райони.

Загинула 65-річна жінка. Також постраждало дві жінки – 78 і 76 років. Їх доправили до лікарні.