Росія двічі вдарила артилерією по Нікополю. Загинуло троє людей, серед них – рятувальник

Росія двічі вдарила артилерією по Нікополю. Загинуло троє людей, серед них – рятувальникдоповнено
Росія ввечері 6 серпня обстріляли зі ствольної артилерії службовий автомобіль Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки загинув один рятувальник та двоє цивільних, повідомляє ДСНС.
Рятувальники потрапили під обстріл зі ствольної артилерії під час обстеження території після попереднього обстрілу – сталося пряме влучання у службовий автомобіль ДСНС.
Внаслідок удару загинув 23-річний рятувальник – Данило Хижняк, а також двоє цивільних осіб.
Поранень зазнали ще четверо осіб – троє працівників ДСНС та цивільний чоловік.
ДОПОВНЕНО О 22:11. Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, протягом дня Дніпропетровщина пережила близько семи десятків атак. Загалом Росія обстріляла три райони.
Загинула 65-річна жінка. Також постраждало дві жінки – 78 і 76 років. Їх доправили до лікарні.
- Росія не вперше застосовує тактику подвійних ударів. У ніч проти 5 червня окупанти обстріляли надзвичайників, які гасили пожежу в Слов’янську.
- Внаслідок масованої комбінованої атаки росіян на Київ у ніч проти 6 червня загинули троє працівників ДСНС.
- 6 липня російські окупанти атакували рятувальників під час виконання завдань у Харкові та Херсоні 6 липня.
Коментарі (0)