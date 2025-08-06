Россия дважды ударила артиллерией по Никополю. Погибли три человека, среди них – спасатель

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Россия вечером 6 августа обстреляли из ствольной артиллерии служебный автомобиль Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. В результате атаки погиб один спасатель и двое гражданских, сообщает ГСЧС.

Спасатели попали под обстрел из ствольной артиллерии во время обследования территории после предыдущего обстрела – произошло прямое попадание в служебный автомобиль ГСЧС.

В результате удара погиб 23-летний спасатель – Даниил Хижняк, а также двое гражданских лиц.

Ранения получили еще четыре человека – трое работников ГСЧС и гражданский мужчина.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

ДОПОЛНЕНО В 22:11. Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, в течение дня Днепропетровская область пережила около семи десятков атак. В общей сложности Россия обстреляла три района.

Погибла 65-летняя женщина. Также пострадали две женщины – 78 и 76 лет. Их доставили в больницу.