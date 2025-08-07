Российские дроны ударили по Днепру и области: есть раненые и разрушения – фото

Последствия атаки на Днепропетровскую область (Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA)

В ночь на 7 августа Россия массированно атаковала беспилотниками Днепр и область. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о 33 сбитых дронах, однако есть разрушения и пострадавшие.

В Днепре пострадали четыре человека. Госпитализированы в состоянии средней тяжести 43-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Возникло несколько пожаров – в частности, горели админздание и машины. Уничтожено 12 машин, еще 17 – повреждены. Повреждены также восемь жилых домов, один частный дом уничтожен. Есть разрушения на территории транспортного предприятия.

В Павлограде загорелись дачный дом и авто.

В Криворожском районе – здание, которое не эксплуатируется, в самом Кривом Роге – модульный дом.

В Синельниковском районе загорелись крыша лицея и сухая трава. Повреждены частный дом и легковое авто.

ДОПОЛНЕНО В 09:10. Воздушные силы отчитались, что в целом россияне запустили по Украине 112 дронов. Сбито или подавлено средствами радиоэлектронной борьбы – 89.

Зафиксировано попадание 23 БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA

Фото: Telegram / dnipropetrovskaODA