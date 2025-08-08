РФ ударила дронами по Киевской области: есть последствия и трое раненых в Бучанском районе
В ночь на 8 августа россияне атаковали дронами мирные населенные пункты Киевской области, в частности Бучанский район. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
В результате вражеской атаки травмирована несовершеннолетняя 16 лет, а также женщины 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные.
В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе, есть поврежденные дома.
- Прошлой ночью, с 6 на 7 августа, Россия массированно атаковала беспилотниками Днепр и область. В Днепре пострадали четыре человека, возникли пожары.
