РФ ударила дронами по Киевской области: есть последствия и трое раненых в Бучанском районе

Фото: Telegram / Mykola_Kalashnyk

В ночь на 8 августа россияне атаковали дронами мирные населенные пункты Киевской области, в частности Бучанский район. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

В результате вражеской атаки травмирована несовершеннолетняя 16 лет, а также женщины 56 и 80 лет. Предварительно, ранения незначительные.

В результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе, есть поврежденные дома.