Президент ЮАР рассказал Зеленскому о разговоре с Москвой

У Рамафосы заявляли, что звонок с Путиным состоялся по запросу диктатора

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский получил от южноафриканского коллеги Сирила Рамафосы детали его недавнего разговора с российской стороной. О результатах звонка руководитель украинского государства написал в своих соцсетях.

"Сирил также поделился деталями своего разговора с российской стороной. Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в различных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", – написал Зеленский.

Он сообщил, что проинформировал Рамафосу о своих контактах в эти дни с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами: "Многое уже сделано. Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Речь идет о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира".

Ранее, 7 августа, пропаганда РФ со ссылкой на Кремль сообщила, что диктатор Владимир Путин поделился с Рамафосой результатами своей встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В пресс-релизе на сайте президента ЮАР указано, что этот разговор состоялся по просьбе Путина проинформировать Рамафосу о мирном процессе с Украиной и обсудить вопросы, представляющие взаимный двусторонний интерес.