Президент ПАР розповів Зеленському про розмову з Москвою

У Рамафоси заявляли, що дзвінок з Путіним відбувся на запит диктатора

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський отримав від південноафриканського колеги Сиріла Рамафоси деталі його нещодавньої розмови з російською стороною. Про результати дзвінка керівник української держави написав у своїх соцмережах.

"Сиріл також поділився деталями своєї розмови з російською стороною. Позиція України абсолютно чітка: шлях до миру має розпочатися з припинення вогню. Ми готові до цього, як і до зустрічей на найвищому рівні в різних форматах. З перших секунд війни ми хочемо її закінчити, бо не Україна цю війну починала. Саме Росія є єдиною причиною затягування і відсутності миру", – написав Зеленський.

Він повідомив, що проінформував Рамафосу про свої контакти цими днями з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами: "Багато вже зроблено. Узгоджуємо нашу спільну позицію з усіма партнерами, і ця позиція має бути сильною. Це про майбутню архітектуру безпеки не лише України, а і Європи та всього світу".

Раніше, 7 серпня, пропаганда РФ з посиланням на Кремль повідомила, що диктатор Володимир Путін поділився з Рамафосою результатами своєї зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

У пресрелізі на сайті президента ПАР вказано, що ця розмова відбулась на запит Путіна поінформувати Рамафосу про мирний процес з Україною та обговорити питання, що становлять взаємний двосторонній інтерес.