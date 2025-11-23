Мирний план вже враховує більшість ключових пріоритетів України, йде фінальне узгодження – Умєров

Секретар РНБО заявив про конструктивну взаємодію зі Штатами та "уважне ставлення" Вашингтону до зауважень Києва

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Ілюстративне фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Американський мирний план уже включає більшість ключових пріоритетів України, документ на фінальній стадії узгодження. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров, що входить до української делегації на переговорах у Швейцарії.

"Поточна редакція документа, хоча й перебуває на завершальному етапі узгодження, вже відображає більшість ключових українських пріоритетів. Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі США та їхнє уважне ставлення до наших зауважень – це дозволяє рухатися вперед у спільному процесі", – написав чиновник.

Умєров додав, що Україна очікує на подальший прогрес впродовж 23 листопада.

Інших деталей він не навів. Офіційно пункти цього мирного плану не публікувались.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив стосовно результатів перших зустрічей і розмов у Женеві: "Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати кілька елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України".

Тим часом глава США Дональд Трамп написав про нібито невдячність українського керівництва за мирні зусилля Америки й розкритикував Європу за купівлю російської нафти.

Водночас американський керівник заявив, що Америка продовжує продавати НАТО "величезні обсяги зброї" для передання Україні (повна заява тут).