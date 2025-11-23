Мирный план уже учитывает большинство ключевых приоритетов Украины, идет согласование – Умеров

Секретарь СНБО заявил о конструктивном взаимодействии со Штатами и "внимательном отношении" Вашингтона к замечаниям Киева

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Иллюстративное фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Американский мирный план уже включает большинство ключевых приоритетов Украины, документ на финальной стадии согласования. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров, который входит в украинскую делегацию на переговорах в Швейцарии.

"Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с США и их внимательное отношение к нашим замечаниям – это позволяет двигаться вперед в совместном процессе", – написал чиновник.

Умеров добавил, что Украина ожидает дальнейшего прогресса в течение 23 ноября.

Других деталей он не привел. Официально пункты этого мирного плана не публиковались.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил насчет результатов первых встреч и разговоров в Женеве: "Сейчас есть понимание, что американские предложения могут учесть несколько элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины".

Тем временем глава США Дональд Трамп написал о якобы неблагодарности украинского руководства за мирные усилия Америки и раскритиковал Европу за покупку российской нефти.

Вместе с тем, американский руководитель заявил, что Америка продолжает продавать НАТО "огромные объемы оружия" для передачи Украине (полное заявление здесь).