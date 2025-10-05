Трамп ответил на предложение Путина продлить договор по ядерному оружию на год

Для руководителя Штатов идея продлить СНВ-3 еще на год и затем заключить новый договор звучит как "хорошая идея"

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan / EPA)

Президент США Дональд Трамп одобрительно отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина продлить договор по ограничению и контролю над ядерными вооружениями СНВ-3. Об этом американский политик рассказал во время общения с прессой.

"Звучит как хорошая идея, как по мне", – ответил руководитель Штатов на вопрос журналиста об идее по продлению документа на год и заключению нового соглашения потом.

Ранее, 22 сентября, диктатор РФ заявил, что Россия готова на один год продлить придерживаться основных количественных ограничений по договору СНВ-3 после 5 февраля 2026-го, когда истечет срок действия документа.

Следует заметить, что страна-агрессор приостановила участие в договоре еще в 2023 году: Москва прекратила обмениваться со Штатами данными о своих ядерных силах – и Вашингтон ответил симметрично.

СПРАВКА. Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был заключен в 2010 году. По документу Вашингтон и Москва должны были сократить количество развернутых ядерных боезарядов до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистики подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.