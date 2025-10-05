Китайские спутники пролетали над Украиной во время массированной атаки РФ – Милитарный

Медиа указывает, что неизвестно, проводили ли спутники серии Yaogan 33 фактическую разведку во время пролетов над Украиной

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Иллюстративное фото: EPA)

Во время массированной атаки РФ 5 октября над западом Украины, на которую пришелся основной удар, пролетело по меньшей мере три разведывательных SAR-спутника Китая. Об этом сообщил профильный ресурс Милитарный со ссылкой на данные мониторингового сервиса Heavens Above, который отслеживает перемещение спутников.

В том числе над Львовом был зафиксирован пролет спутников серии Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 и Yaogan 33-04. Совокупно они пролетели девять раз с 00:00 до примерно 11:30 утра.

Позже, около 6:00, в регион вошел оптический разведывательный спутник Yaogan 34 – он сделает семь витков над регионом в течение дня.

"Стоит отметить, что китайские разведывательные спутники пролетают не только над западными регионами Украины. В целом орбитальные параметры позволяют осуществлять работу над Украиной более 60 разнотипным спутникам серии Yaogan. Они могут выполнять оптическую, радиолокационную и радиоэлектронную разведку", – отметило медиа.

Спутники этой серии располагаются на низких орбитах на высоте примерно 700 километров – это позволяет им делать полный оборот вокруг планеты примерно раз в полтора часа.

По данным ресурса, считается, что Yaogan 33 – это военные разведывательные спутники, которые оснащены радаром с синтезированной апертурой (SAR), подобно спутникам ICEYE, один из которых использует украинское Главное управление разведки.

Милитарный отмечает, что неизвестно, проводили ли эти китайские спутники фактическую разведку во время пролетов над Украиной.