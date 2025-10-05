Китайські супутники пролітали над Україною під час масованої атаки РФ – Мілітарний

Медіа вказує, що невідомо, чи проводили супутники серії Yaogan 33 фактичну розвідку під час прольотів над Україною

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Ілюстративне фото: EPA)

Під час масованої атаки РФ 5 жовтня над заходом України, на яку припав основний удар, пролетіло щонайменше три розвідувальні SAR-супутники Китаю. Про це повідомив профільний ресурс Мілітарний із посиланням на дані моніторингового сервісу Heavens Above, який відстежує переміщення супутників.

Зокрема над Льовом було зафіксовано проліт супутників серії Yaogan 33: Yaogan 33, Yaogan 33-03 та Yaogan 33-04. Сукупно вони пролетіли дев'ять разів з 00:00 до приблизно 11:30 ранку.

Пізніше, близько 6:00, у регіон увійшов оптичний розвідувальний супутник Yaogan 34 – він зробить сім витків над регіоном впродовж дня.

"Варто зазначити, що китайські розвідувальні супутники пролітають не тільки над західними регіонами України. Загалом орбітальні параметри дозволяють здійснювати роботу над Україною понад 60 різнотипним супутникам серії Yaogan. Вони можуть виконувати оптичну, радіолокаційну та радіоелектронну розвідку", – зазначило медіа.

Супутники цієї серії розташовуються на низьких орбітах на висоті приблизно 700 кілометрів – це дозволяє їм робити повний оберт навколо планети приблизно раз на півтори години.

За даними ресурсу, вважається, що Yaogan 33 – це військові розвідувальні супутники, які оснащені радаром із синтезованою апертурою (SAR), подібно до супутників ICEYE, один із яких використовує українське Головне управління розвідки.

Мілітарний зауважує, що невідомо, чи проводили ці китайські супутники фактичну розвідку під час прольотів над Україною.