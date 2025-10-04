Китай надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні – зовнішня розвідка
Китай надає Росії дані супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів. Про це повідомила Укрінформу Служба зовнішньої розвідки України.
"Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", – повідомили в розвідці.
Деталей щодо об’єктів на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки, у розвідці не розкрили.
LIGA.net звернулася за коментарем до Служби зовнішньої розвідки. Новину буде доповнено, щойно з'явиться відповідь.
- 25 вересня 2024 року повідомлялося, що російська компанія в Китаї розробила новий ударний безпілотник для використання у війні проти України.
- 16 серпня 2025 року ГУР підтвердило, що Китай сприяє виробництву ударних дронів типу "Гарпія-А1" у Росії.
- 25 вересня Reuters писало, що фахівці з Китаю брали участь у випробуваннях військових дронів у Росії.
