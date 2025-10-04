Китай надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні – зовнішня розвідка

Росія могла використовувати дані отримані з Китаю для ударів по об’єктах іноземних інвесторів, повідомили в СЗР

Сі Цзіньпін та Володимир Путін (Фото: EPA)

Китай надає Росії дані супутникової розвідки для завдання ракетних ударів по Україні, зокрема по об’єктах іноземних інвесторів. Про це повідомила Укрінформу Служба зовнішньої розвідки України.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", – повідомили в розвідці.

Деталей щодо об’єктів на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки, у розвідці не розкрили.

LIGA.net звернулася за коментарем до Служби зовнішньої розвідки. Новину буде доповнено, щойно з'явиться відповідь.