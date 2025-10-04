Китай предоставляет России данные для ракетных ударов по Украине – внешняя разведка

Россия могла использовать данные полученные из Китая для ударов по объектам иностранных инвесторов, сообщили в СВР

Си Цзиньпин и Владимир Путин (Фото: EPA)

Китай предоставляет России данные спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине, в частности по объектам иностранных инвесторов. Об этом сообщила Укрінформу Служба внешней разведки Украины.

"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", – сообщили в разведке.

Деталей относительно объектов на территории Украины, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки, в разведке не раскрыли.

LIGA.net обратилась за комментарием в Службу внешней разведки. Новость будет дополнена, как только появится ответ.