Китай предоставляет России данные для ракетных ударов по Украине – внешняя разведка
Китай предоставляет России данные спутниковой разведки для нанесения ракетных ударов по Украине, в частности по объектам иностранных инвесторов. Об этом сообщила Укрінформу Служба внешней разведки Украины.
"Есть факты высокого уровня взаимодействия России и Китая в проведении спутниковой разведки территории Украины с целью определения и доразведки стратегических объектов для поражения. При этом, как мы видели в течение последних месяцев, эти объекты могут принадлежать иностранным инвесторам", – сообщили в разведке.
Деталей относительно объектов на территории Украины, которые были поражены с помощью данных китайской спутниковой разведки, в разведке не раскрыли.
LIGA.net обратилась за комментарием в Службу внешней разведки. Новость будет дополнена, как только появится ответ.
- 25 сентября 2024 года сообщалось, что российская компания в Китае разработала новый ударный беспилотник для использования в войне против Украины.
- 16 августа 2025 года ГУР подтвердило, что Китай способствует производству ударных дронов типа "Гарпия-А1" в России.
- 25 сентября Reuters писало, что специалисты из Китая участвовали в испытаниях военных дронов в России.
