Більш ніж 100 000 іноземних деталей були у безпілотниках РФ під час атаки 5 жовтня – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

У дронах, якими Росія атакувала Україну у ніч на 5 жовтня, було понад 100 000 іноземних компонентів, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів", – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що лише в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва – багато з них є дійсно критичними, які РФ не виготовляє самостійно.

"Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 000 компонентів іноземного виробництва", – акцентував президент.

Він додав, що з-поміж виробників цих компонентів є компанії зі США, Китаю, Тайваню, також із Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів.

"Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", – зазначив глава держави.

Він анонсував, що на другий тиждень жовтня запланована зустріч санкційних координаторів країн Групи Семи (G7), і зауважив, що партнери мають всі пропозиції України стосовно санкцій та обмеження схем постачання: "Матеріали надані – потрібні рішення".

Зеленський додав, що Київ готує санкції стосовно тих, хто "працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час".

Також президент зауважив, що немає "достойної, сильної реакції" з боку світу на "постійне збільшення масштабу й наглості" російських ударів по Україні.

"Саме тому [російський диктатор] Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", – наголосив глава держави.