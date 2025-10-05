Більш ніж 100 000 іноземних деталей були у безпілотниках РФ під час атаки 5 жовтня – Зеленський
У дронах, якими Росія атакувала Україну у ніч на 5 жовтня, було понад 100 000 іноземних компонентів, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів", – розповів глава держави.
Зеленський зазначив, що лише в одній російській ракеті "Кинджал" міститься 96 компонентів іноземного виробництва – багато з них є дійсно критичними, які РФ не виготовляє самостійно.
"Майже 500 дронів, які росіяни застосували в ніч на сьогодні, – це більше ніж 100 000 компонентів іноземного виробництва", – акцентував президент.
Він додав, що з-поміж виробників цих компонентів є компанії зі США, Китаю, Тайваню, також із Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея, Нідерландів.
"Є, зокрема, схеми на кілька країн. Усе це треба припиняти", – зазначив глава держави.
Він анонсував, що на другий тиждень жовтня запланована зустріч санкційних координаторів країн Групи Семи (G7), і зауважив, що партнери мають всі пропозиції України стосовно санкцій та обмеження схем постачання: "Матеріали надані – потрібні рішення".
Зеленський додав, що Київ готує санкції стосовно тих, хто "працює на Росію зараз, на її війну, і проти тих, хто намагається послабити Україну в такий час".
Також президент зауважив, що немає "достойної, сильної реакції" з боку світу на "постійне збільшення масштабу й наглості" російських ударів по Україні.
"Саме тому [російський диктатор] Путін це робить: він просто сміється із Заходу, із того мовчання та відсутності сильних дій у відповідь. Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну чи хоча б зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру і саме зараз, перед зимою – газову інфраструктуру, генерацію та передачу електрики. Нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ усе ж таки не мовчав і щоб Росія відчула відповіді", – наголосив глава держави.
- 1 жовтня міністри фінансів країн G7 домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила війну проти України. Зокрема, йдеться і про посилення тиску на покупців російської нафти.
- 4 жовтня Зеленський підписав три укази щодо санкцій проти Росії, її військового та нафтового секторів.
- 5 жовтня окупанти атакували Україну 496 дронами та 53 ракетами. Захисникам вдалося збити або подавити 493 БпЛА та 39 ракет.
- Обладміністрації повідомили, що ціллю загарбників стали об'єкти інфраструктури у низці регіонів. Зокрема, у Львівській області через атаку РФ загинула родина з чотирьох людей, у тому числі дитина. Є постраждалі.
