Зеленський підписав санкції проти Росії, її військового та нафтового секторів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський підписав три укази щодо санкційних рішень у різних напрямках. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Першим указом президент продовжив санкції, термін яких вже спливав. Вони стосуються російських підприємців та їхніх зв’язків із путінською системою.

Також підписані санкції проти російської військової промисловості, а саме виробників безпілотників і компонентів. Третій указ стосується санкцій України проти осіб та проти компаній, які пов’язані з російським нафтовим сектором.

"Ми продовжуємо нашу комплексну політику тиску на Росію. Ми будемо це й надалі координувати з нашими партнерами. Вже зараз багато українських напрацювань ідуть в основу санкцій наших партнерів. Розраховуємо на синхронізацію наших санкцій з партнерами", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Росія відкидає та ігнорує всі можливості для завершення повномасштабної війни.

"Путін хоче воювати, і воювати саме так – терористичними методами, підлими методами. Росія повинна відчути відповіді на це. Європа, Америка, G7, G20 мають силу, щоб розібратися з будь-яким терористом. Це буде", – резюмував Зеленський.