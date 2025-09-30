Трамп вважає, що санкції не матимуть потрібної сили, якщо Європа купує енергію у РФ – Вітакер

Посол Штатів при НАТО заявив, що якщо союзники всерйоз хочуть миру, то вони мають "заморити російську воєнну машину"

Меттью Вітакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Сполучені Штати не запроваджуватимуть нових санкцій проти РФ, поки Європа не припинить купувати у неї нафту й газ – президент США Дональд Трамп вважає, що без цього економічні обмеження не будуть ефективними. Про це повідомив постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер під час заходу Transatlantic Forum on GeoEconomics у Брюсселі, передає кореспондентка LIGA.net.

У посадовця запитали, чи дійсно нові санкції США проти Росії не просуватимуться допоки Європа не припинить купувати енергоресурси у Москви.

"Саме так. Президент Трамп вважає: якщо ми й далі даємо Росії європейські гроші, санкції не матимуть такої сили", – відповів Вітакер.

Він нагадав, що Польща і Чехія повністю відмовились від російських нафти й газу.

Водночас, акцентував чиновник, такі країни як-от Угорщина і Словаччина купують майже 100% енергоносіїв у Москви, й Туреччина "також купує занадто багато".

"Звісно, це не буде легко. Але ми повинні робити ці важкі речі. Якщо союзники серйозно хочуть миру, вони повинні заморити російську воєнну машину. М’яч на полі європейських та канадських союзників", – підсумував посол Штатів при НАТО.