Трамп считает, что у санкций не будет нужной силы, если Европа покупает энергию РФ – посол

Постпред Штатов при НАТО заявил, что если союзники всерьез хотят мира, то они должны "заморить российскую военную машину"

Мэттью Уитакер (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Соединенные Штаты не будут вводить новые санкции против РФ, пока Европа не прекратит покупать у нее нефть и газ – президент США Дональд Трамп считает, что без этого экономические ограничения не будут эффективными. Об этом сообщил постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер во время мероприятия Transatlantic Forum on GeoEconomics в Брюсселе, передает корреспондентка LIGA.net.

У чиновника спросили, действительно ли новые санкции США против России не будут продвигаться до тех пор, пока Европа не перестанет покупать энергоресурсы у Москвы.

"Именно так. Президент Трамп считает: если мы продолжаем давать России европейские деньги, санкции не будут иметь такой силы", – ответил Уитакер.

Он напомнил, что Польша и Чехия полностью отказались от российских нефти и газа.

В то же время, акцентировал чиновник, такие страны как Венгрия и Словакия покупают почти 100% энергоносителей у Москвы, и Турция "также покупает слишком много".

"Конечно, это не будет легко. Но мы должны делать эти тяжелые вещи. Если союзники серьезно хотят мира, они должны заморить российскую военную машину. Мяч на поле европейских и канадских союзников", – подытожил посол Штатов при НАТО.