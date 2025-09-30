Зеленський доручив продовжити санкції, термін яких вже спливає

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив продовжити санкції, термін яких спливає, та прискорити синхронізацію з санкціями партнерів. Про це він повідомив у підсумку наради щодо санкційної політики України.

"Важливо, щоб тиск був справді ефективний. Розраховуємо, що Міністерство закордонних справ, інші державні інституції будуть оперативними в супроводі цієї роботи", – зазначив президент.

Також він прозвітував, що у вересня були запроваджені п’ять санкційних рішень:

→ проти осіб, які допомагають російському військово-промисловому комплексу, тіньовому флоту та енергетичному сектору;

→ проти пропагандистів;

→ проросійських діячів з Молдови;

→ осіб, які служать окупанту в тимчасово окупованому Криму;

→ синхронізували британські санкції в українській юрисдикції.

Загалом під санкції потрапили 166 фізичних осіб і 127 юридичних.

Окремо Зеленський відзначив санкційні кроки США, Великої Британії, Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії. Було заблоковане "все те, що дає РФ змогу далі продовжувати агресію": фізичні та юридичні особи, компанії, price cap, танкери тіньового флоту.

"У кожному цьому пакеті враховані наші пропозиції та вже запроваджені санкції. І це важливо, що в нас саме така координація. Очікуємо на ухвалення 19-го санкційного пакета Євросоюзу якнайшвидше. Працюємо також зі США щодо подальшого санкційного тиску", – наголосив президент.