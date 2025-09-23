Рубіо: Якщо США посилять санкції проти Росії, шанси бути посередником зменшаться
Якщо США посилять санкції проти Росії, то це зменшить їхні шанси бути посередником у досягненні миру в повномасштабній війні Росії проти України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу NBC.
"Щойно ми посилимо санкції та все інше, наші можливості виступати посередником у досягненні миру зменшаться", – сказав він.
Водночас він не виключив, що "в якийсь момент" США все ж, можливо, доведеться ввести додаткові санкції проти Росії, щоб покласти край повномасштабній війні в Україні.
Також держсекретар США розкритикував країни Європи, які і далі купують пальне у Росії, назвавши це "абсурдом". Він закликав їх вжити активніших заходів у тиску на Росію.
"Деякі країни просять США ввести більше санкцій, але в Європі є країни, які роблять недостатньо, тому я думаю, що їм потрібно зробити більше", – сказав Рубіо.
- 15 вересня Трамп назвав санкції Європи проти Росії недостатньо жорсткими й заявив, що їх необхідно посилити. Перед цим він назвав умови, за яких готовий ввести "серйозні санкції" проти Росії.
- 16 вересня Рубіо заявляв, що Трамп хоче від Європи таких самих санкцій, яких вона просить від США.
- 18 вересня президент США сказав, що Китай міг би зупинити війну Росії проти України, якби Європа ввела мита або санкції.
