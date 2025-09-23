Рубіо: Якщо США посилять санкції проти Росії, шанси бути посередником зменшаться

Марко Рубіо (Фото: EPA/Jose Jacome)

Якщо США посилять санкції проти Росії, то це зменшить їхні шанси бути посередником у досягненні миру в повномасштабній війні Росії проти України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Щойно ми посилимо санкції та все інше, наші можливості виступати посередником у досягненні миру зменшаться", – сказав він.

Водночас він не виключив, що "в якийсь момент" США все ж, можливо, доведеться ввести додаткові санкції проти Росії, щоб покласти край повномасштабній війні в Україні.

Також держсекретар США розкритикував країни Європи, які і далі купують пальне у Росії, назвавши це "абсурдом". Він закликав їх вжити активніших заходів у тиску на Росію.

"Деякі країни просять США ввести більше санкцій, але в Європі є країни, які роблять недостатньо, тому я думаю, що їм потрібно зробити більше", – сказав Рубіо.