Рубио: Если США ужесточат санкции против России, шансы быть посредником уменьшатся
Если США ужесточат санкции против России, то это уменьшит их шансы быть посредником в достижении мира в полномасштабной войне России против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.
"Как только мы ужесточим санкции и все остальное, наши возможности выступать посредником в достижении мира уменьшатся", – сказал он.
При этом он не исключил, что "в какой-то момент" США все же, возможно, придется ввести дополнительные санкции против России, чтобы положить конец полномасштабной войне в Украине.
Также госсекретарь США раскритиковал страны Европы, которые продолжают покупать топливо у России, назвав это "абсурдом". Он призвал их принять более активные меры в давлении на Россию.
"Некоторые страны просят США ввести больше санкций, но в Европе есть страны, которые делают недостаточно, поэтому я думаю, что им нужно сделать больше", – сказал Рубио.
- 15 сентября Трамп назвал санкции Европы против России недостаточно жесткими и заявил, что их необходимо усилить. Перед этим он назвал условия, при которых готов ввести "серьезные санкции" против России.
- 16 сентября Рубио заявлял, что Трамп хочет от Европы таких же санкций, какие она просит от США.
- 18 сентября президент США сказал, что Китай мог бы остановить войну России против Украины, если бы Европа ввела пошлины или санкции.
