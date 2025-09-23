Рубио: Если США ужесточат санкции против России, шансы быть посредником уменьшатся

Марко Рубио (Фото: EPA/Jose Jacome)

Если США ужесточат санкции против России, то это уменьшит их шансы быть посредником в достижении мира в полномасштабной войне России против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

"Как только мы ужесточим санкции и все остальное, наши возможности выступать посредником в достижении мира уменьшатся", – сказал он.

При этом он не исключил, что "в какой-то момент" США все же, возможно, придется ввести дополнительные санкции против России, чтобы положить конец полномасштабной войне в Украине.

Также госсекретарь США раскритиковал страны Европы, которые продолжают покупать топливо у России, назвав это "абсурдом". Он призвал их принять более активные меры в давлении на Россию.

"Некоторые страны просят США ввести больше санкций, но в Европе есть страны, которые делают недостаточно, поэтому я думаю, что им нужно сделать больше", – сказал Рубио.