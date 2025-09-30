Зеленский поручил продлить санкции, срок которых уже истекает

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил продлить санкции, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию с санкциями партнеров. Об этом он сообщил по итогам совещания по санкционной политике Украины.

"Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел, другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы", – отметил президент.

Также он отчитался, что в сентябре были введены пять санкционных решений:

→ против лиц, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу, теневому флоту и энергетическому сектору;

→ против пропагандистов;

→ пророссийских деятелей из Молдовы;

→ лиц, которые служат оккупанту во временно оккупированном Крыму;

→ синхронизировали британские санкции в украинской юрисдикции.

Всего под санкции попало 166 физических лиц и 127 юридических.

Отдельно Зеленский отметил санкционные шаги США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Было заблокировано "все то, что дает РФ возможность дальше продолжать агрессию": физические и юридические лица, компании, price cap, танкеры теневого флота.

"В каждом этом пакете учтены наши предложения и уже введены санкции. И это важно, что у нас именно такая координация. Ожидаем принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее. Работаем также с США относительно дальнейшего санкционного давления", – подчеркнул президент.