Зеленский поручил продлить санкции, срок которых уже истекает
Президент Владимир Зеленский поручил продлить санкции, срок которых истекает, и ускорить синхронизацию с санкциями партнеров. Об этом он сообщил по итогам совещания по санкционной политике Украины.
"Важно, чтобы давление было действительно эффективным. Рассчитываем, что Министерство иностранных дел, другие государственные институты будут оперативными в сопровождении этой работы", – отметил президент.
Также он отчитался, что в сентябре были введены пять санкционных решений:
→ против лиц, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу, теневому флоту и энергетическому сектору;
→ против пропагандистов;
→ пророссийских деятелей из Молдовы;
→ лиц, которые служат оккупанту во временно оккупированном Крыму;
→ синхронизировали британские санкции в украинской юрисдикции.
Всего под санкции попало 166 физических лиц и 127 юридических.
Отдельно Зеленский отметил санкционные шаги США, Великобритании, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Было заблокировано "все то, что дает РФ возможность дальше продолжать агрессию": физические и юридические лица, компании, price cap, танкеры теневого флота.
"В каждом этом пакете учтены наши предложения и уже введены санкции. И это важно, что у нас именно такая координация. Ожидаем принятия 19-го санкционного пакета Евросоюза как можно быстрее. Работаем также с США относительно дальнейшего санкционного давления", – подчеркнул президент.
- 23 сентября госсекретарь США сообщал, что если Америка ужесточит санкции против России, шансы быть посредником уменьшатся.
- 28 сентября Зеленский сообщал, что Украина ожидает 19-й пакет санкций ЕС против России уже в начале октября.
