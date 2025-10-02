G7: Час максимально посилити тиск на експорт російської нафти

Нафтовий танкер (Фото: ЕРА)

Міністри фінансів країн G7 домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну проти України. Зокрема, йдеться і про посилення тиску на покупців російської нафти. Відповідну заяву "Велика сімка" опублікувала після онлайн-зустрічі 1 жовтня.

"Постійні дії Росії щодо ескалації, включно з порушенням повітряного простору НАТО, почастішанням нападів на цивільне населення та пошкодженням урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними та підривають зусилля щодо досягнення миру", – йдеться у заяві.

У G7 вважають, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів заради зміцнення стійкості України й критичного зниження здатності Росії вести війну.

"Ми розробляємо широкий спектр варіантів для задоволення фінансових потреб України та забезпечення того, щоб Росія не могла вичікувати <…> Ми погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом їхніх доходів. Ми будемо націлюватися на тих, хто і далі збільшує свої закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, і на тих, хто сприяє обходу заборони", – заявили міністри фінансів.

Вони погодилися із необхідністю мит і заборони на імпорт/експорт російської нафти для скорочення доходів Росії.

"Ми вживемо конкретних заходів для значного скорочення, з метою поступового припинення, решти нашого імпорту з Росії, включно з імпортом вуглеводнів. Ми також серйозно розглядаємо торговельні заходи й інші обмеження для країн та організацій, які допомагають фінансувати воєнні зусилля Росії, зокрема щодо продуктів перероблення, отриманих з російської нафти", – йдеться у заяві.