G7: Час максимально посилити тиск на експорт російської нафти
Міністри фінансів країн G7 домовилися вжити спільних заходів для посилення тиску на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку війну проти України. Зокрема, йдеться і про посилення тиску на покупців російської нафти. Відповідну заяву "Велика сімка" опублікувала після онлайн-зустрічі 1 жовтня.
"Постійні дії Росії щодо ескалації, включно з порушенням повітряного простору НАТО, почастішанням нападів на цивільне населення та пошкодженням урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними та підривають зусилля щодо досягнення миру", – йдеться у заяві.
У G7 вважають, що зараз настав час для значної скоординованої ескалації заходів заради зміцнення стійкості України й критичного зниження здатності Росії вести війну.
"Ми розробляємо широкий спектр варіантів для задоволення фінансових потреб України та забезпечення того, щоб Росія не могла вичікувати <…> Ми погодилися, що зараз саме час максимально посилити тиск на експорт російської нафти, який є основним джерелом їхніх доходів. Ми будемо націлюватися на тих, хто і далі збільшує свої закупівлі російської нафти після вторгнення в Україну, і на тих, хто сприяє обходу заборони", – заявили міністри фінансів.
Вони погодилися із необхідністю мит і заборони на імпорт/експорт російської нафти для скорочення доходів Росії.
"Ми вживемо конкретних заходів для значного скорочення, з метою поступового припинення, решти нашого імпорту з Росії, включно з імпортом вуглеводнів. Ми також серйозно розглядаємо торговельні заходи й інші обмеження для країн та організацій, які допомагають фінансувати воєнні зусилля Росії, зокрема щодо продуктів перероблення, отриманих з російської нафти", – йдеться у заяві.
- 23 вересня Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Євросоюз збирається припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину за допомогою мит.
- Під час зустрічі із Зеленським на Генасамблеї ООН Трамп заявив, що може попросити Орбана припинити закупівлі російської нафти. Також Трамп дорікнув Ердогану через купівлю нафти з РФ.
- Сійярто відповів, що Угорщина не припинить купувати російську нафту, навіть якщо про це попросить Трамп. Орбан каже, це було б "катастрофою" для економіки країни.
Коментарі (0)