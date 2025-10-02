G7: Время максимально усилить давление на экспорт российской нефти

Нефтяной танкер (Фото: ЕРА)

Министры финансов стран G7 договорились принять совместные меры для усиления давления на Россию, чтобы она прекратила свою жестокую войну против Украины. В частности, речь идет и об усилении давления на покупателей российской нефти. Соответствующее заявление "Большая семерка" опубликовала после онлайн-встречи 1 октября.

"Постоянные действия России по эскалации, включая нарушение воздушного пространства НАТО, учащение нападений на гражданское население и повреждение правительственных и дипломатических зданий в Украине, являются неприемлемыми и подрывают усилия по достижению мира", – сказано в заявлении.

В G7 считают, что сейчас настало время для значительной скоординированной эскалации мер ради укрепления стойкости Украины и критического снижения способности России вести войну.

"Мы разрабатываем широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины и обеспечения того, чтобы Россия не могла выжидать <…> Мы согласились, что сейчас самое время максимально усилить давление на экспорт российской нефти, который является основным источником их доходов. Мы будем нацеливаться на тех, кто продолжает увеличивать свои закупки российской нефти после вторжения в Украину, и на тех, кто способствует обходу запрета", – заявили министры финансов.

Они согласились с необходимостью пошлин и запрета на импорт/экспорт российской нефти для сокращения доходов России.

"Мы примем конкретные меры для значительного сокращения, с целью постепенного прекращения, остального нашего импорта из России, включая импорт углеводородов. Мы также серьезно рассматриваем торговые меры и другие ограничения для стран и организаций, которые помогают финансировать военные усилия России, в частности в отношении продуктов переработки, полученных из российской нефти", – говорится в заявлении.