Зеленский подписал санкции против России, ее военного и нефтяного сектора
Президент Владимир Зеленский подписал три указа по санкционным решениям в разных направлениях. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.
Первым указом президент продлил санкции, срок которых уже истекал. Они касаются российских предпринимателей и их связей с путинской системой.
Также подписаны санкции против российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и компонентов. Третий указ касается санкций Украины против лиц и против компаний, которые связаны с российским нефтяным сектором.
"Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что Россия отвергает и игнорирует все возможности для завершения полномасштабной войны.
"Путин хочет воевать, и воевать именно так – террористическими методами, подлыми методами. Россия должна почувствовать ответы на это. У Европы, Америки, G7, G20 есть сила, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет", – резюмировал Зеленский.
- 30 сентября Зеленский поручил продлить санкции, срок которых уже истекает. Всего в прошлом месяце были введены пять санкционных решений.
- Представитель США при НАТО сообщил ЛИГА.net, что Трамп считает, что санкции не будут иметь нужной силы, если Европа покупает энергию у РФ.
- 2 октября в G7 сообщили, что наступило время максимально усилить давление на экспорт российской нефти.
