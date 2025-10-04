Зеленский подписал санкции против России, ее военного и нефтяного сектора

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский подписал три указа по санкционным решениям в разных направлениях. Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

Первым указом президент продлил санкции, срок которых уже истекал. Они касаются российских предпринимателей и их связей с путинской системой.

Также подписаны санкции против российской военной промышленности, а именно производителей беспилотников и компонентов. Третий указ касается санкций Украины против лиц и против компаний, которые связаны с российским нефтяным сектором.

"Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия отвергает и игнорирует все возможности для завершения полномасштабной войны.

"Путин хочет воевать, и воевать именно так – террористическими методами, подлыми методами. Россия должна почувствовать ответы на это. У Европы, Америки, G7, G20 есть сила, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет", – резюмировал Зеленский.