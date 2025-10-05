Более 100 000 иностранных деталей были в дронах РФ во время атаки 5 октября – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

В дронах, которыми Россия атаковала Украину в ночь на 5 октября, было более 100 000 иностранных компонентов, сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Каждая российская ракета, каждый российский ударный дрон – это, в том числе, и компоненты, которые поставляются в Россию до сих пор из стран Запада, из разных стран рядом с Россией. Сейчас, на четвертом году полномасштабной войны, уже просто странно слышать, что кто-то там вроде бы не знает, как остановить поставки критических компонентов", – рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что только в одной российской ракете "Кинжал" содержится 96 компонентов иностранного производства – многие из них являются действительно критическими, которые РФ не производит самостоятельно.

"Почти 500 дронов, которые россияне применили в ночь на сегодня, – это более 100 000 компонентов иностранного производства", – акцентировал президент.

Он добавил, что среди производителей этих компонентов есть компании из США, Китая, Тайваня, также из Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея, Нидерландов.

"Есть, в частности, схемы на несколько стран. Все это надо пресекать", – отметил глава государства.

Он анонсировал, что на вторую неделю октября запланирована встреча санкционных координаторов стран Группы Семи (G7), и отметил, что партнеры имеют все предложения Украины относительно санкций и ограничения схем поставок: "Материалы предоставлены – нужны решения".

Зеленский добавил, что Киев готовит санкции в отношении тех, кто "работает на Россию сейчас, на ее войну, и против тех, кто пытается ослабить Украину в такое время".

Также президент отметил, что нет "достойной, сильной реакции" со стороны мира на "постоянное увеличение масштаба и наглости" российских ударов по Украине.

"Именно поэтому [российский диктатор] Путин это делает: он просто смеется над Западом, над тем молчанием и отсутствием сильных ответных действий. Россия отвергла все предложения остановить войну или хотя бы остановить удары. Россия откровенно пытается уничтожить нашу гражданскую инфраструктуру и именно сейчас, перед зимой – газовую инфраструктуру, генерацию и передачу электричества. Ноль реальной реакции мира. Мы будем бороться, чтобы мир все же не молчал и чтобы Россия почувствовала ответы", – подчеркнул глава государства.