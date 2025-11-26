В Генштабі розкрили, що з мирного плану не обговорювали у Швейцарії

Гнатов розповів, що серед питань, які не розглядались на перемовинах у Женеві, були положення про взаємодію Росії з НАТО або Штатами

Андрій Гнатов (Фото: Генеральний штаб ЗСУ)

Під час переговорів України та США у Швейцарії не обговорювали ті питання, що не стосуються Києва безпосередньо, і ті, що мають вирішуватися президентами. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив учасник української делегації, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

За його словами, на переговорах у Женеві була попередня робота, й казати, що сторони домовились про щось конкретне – напевно, передчасно.

"Так, існував певний документ із 28 пунктів, який гуляв інтернетом. Але це – приблизна цифра. Більшість питань із цього документа опрацювали й розподілили для подальшої роботи. Питання, які не стосуються безпосередньо України як підписанта, виключили з обговорення. Наприклад, про взаємодію Росії з НАТО або США. Це вони мають вирішувати між собою", – розповів Гнатов.

Також, додав він, робочі групи України та США не розглядали рішення, які можуть ухвалюватися лише на рівні президентів.

Військовий зазначив, що загалом фінальний документ із цих переговорів можна розглядати як базисний.

На запитання, чи йдеться про якийсь конкретний текст з умовами, Гнатов відповів, що це рамковий документ.