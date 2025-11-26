В Генштабе рассказали, когда возможны окончание войны и перемирие

Андрей Гнатов (Фото: Генеральный штаб ВСУ)

Окончание войны справедливым миром с возмещениями от РФ Украине невозможно до конца 2025 года, однако, при определенных условиях, прекращение огня может произойти через несколько дней или недель. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, который участвовал в переговорах с США в Швейцарии.

Журналистка отметила, что в западных медиа "медленно приходит принятие", что война будет продолжаться и в 2026-м, и спросила Гнатова, ставит ли он для себя какие-то временные рамки.

"Это очень философский вопрос. Что является окончанием войны? Окончанием войны можно считать соглашение о прекращении войны. Но ведь это не будет окончанием войны как таковой", – ответил Гнатов.

Военный отметил, что для него окончанием войны будет достижение справедливого мира с возмещением всех потерь и убытков, которые страна-агрессор нанесла Украине.

Однако, подчеркнул он, этого, конечно, не произойдет до конца 2025-го.

"Прекращение огня, при определенных условиях, может произойти и через несколько дней, и через несколько недель. Для этого нужна политическая воля российского военно-политического руководства. Если будут условия, при которых [диктатор РФ] Путин остановит свои войска и применение ими оружия, – это будет первый шаг", – добавил начальник Генштаба.

Ранее, в июле, глава военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что прекращение огня реально достичь как можно быстрее и задолго до конца 2025 года.

Тем временем 26 ноября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что война может завершиться до конца года, однако отметил, что Россия еще долго будет оставаться угрозой.