Война может завершиться до конца года, но Россия еще долго будет угрозой – генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не исключает возможности завершения российско-украинской войны до конца 2025 года, однако угроза со стороны РФ не исчезнет еще долго. Такое мнение он высказал в интервью El País.
На вопрос журналистки, возможно ли, что война закончится до конца этого года, он ответил: "Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно быстрее".
Интервьюер также спросила, может ли мирное соглашение изменить статус России как долгосрочной угрозы для НАТО и Европы "за несколько недель".
"Россия продолжит оставаться долгосрочной угрозой в течение длительного времени. Если российский президент готов пожертвовать миллионом людей своего собственного народа ради этой ложной идеи исправления истории, мы должны быть готовы", – ответил Рютте.
Он добавил, что Россия уже потеряла около 1 млн военных убитыми или тяжелоранеными и ежемесячно теряет примерно 20 000 солдат. При этом оккупантам в этом году удалось захватить лишь около 1% украинской территории, продвигаясь на несколько метров в день.
Генсек также вспомнил о Покровске, который российская армия пытается захватить уже 18 месяцев и до сих пор не контролирует город полностью. Во время попыток захватить Покровск погибло больше российских военных, чем людей, которые там изначально проживали.
- 23 ноября в Женеве состоялось несколько встреч с участием Украины, США и Европы для обсуждения "мирного плана".
- 24 ноября FT писала, что план сократили с 28 до 19 пунктов.
- 26 ноября агентство Reuters сообщило, что проект плана базировался на российском документе.
