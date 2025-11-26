Війна може завершитися до кінця року, але Росія ще довго буде загрозою – генсек НАТО

На думку Рютте, у разі швидкого завершення війни Росія ще довгий час становитиме небезпеку

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте (Фото: НАТО)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не виключає можливості завершення російсько-української війни до кінця 2025 року, проте загроза з боку РФ не зникне ще довго. Таку думку він висловив в інтерв'ю El País.

На запитання журналістки, чи можливо, що війна закінчиться до кінця цього року, він відповів: "Звичайно. Ми всі молимося, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше".

Читайте також Як Україна змінювала мирний план Трампа. Інсайди від учасника перемовин Гнатова

Інтерв'юєрка також запитала, чи може мирна угода змінити статус Росії як довгострокової загрози для НАТО та Європи "за кілька тижнів".

"Росія продовжуватиме залишатися довгостроковою загрозою протягом тривалого часу. Якщо російський президент готовий пожертвувати мільйоном людей свого власного народу заради цієї хибної ідеї виправлення історії, ми повинні бути готові", – відповів Рютте.

Він додав, що Росія вже втратила близько 1 млн військових убитими або важкопораненими й щомісяця втрачає приблизно 20 000 солдатів. Водночас окупантам цього року вдалося захопити лише близько 1% української території, просуваючись на кілька метрів на день.

Генсек також згадав про Покровськ, який російська армія намагається захопити вже 18 місяців і до цього часу не контролює місто повністю. Під час спроб захопити Покровськ загинуло більше російських військових, ніж людей, які там спочатку проживали.