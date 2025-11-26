Reuters: "Мирний план" з 28 пунктів базувався на російському документі

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan / EPA)

Проєкт "мирного плану" з 28 пунктів, запропонований Сполученими Штатами, базувався на російському документі. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Вони розповіли, що план з 28 пунктів, оприлюднений минулого тижня, заснований на документі, підготовленому російськими авторами й представленому адміністрації президента США Дональда Трампа в жовтні.

Співрозмовники зазначили, що росіяни поділилися документом, в якому викладалися умови Москви для припинення війни, з високопоставленими американськими чиновниками у середині жовтня, після зустрічі Трампа з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

У документі, що є неофіційним повідомленням, відомим у дипломатичній термінології як "неофіційний документ", містилися положення, раніше висунуті росіянами за столом переговорів, включно з поступками, від яких Україна відмовилася. Йдеться про поступки значною частиною своєї території на сході.

Це перше підтвердження того, що документ, про існування якого агентство Reuters вперше повідомило у жовтні, став ключовим елементом "мирного плану" із 28 пунктів.

Державний департамент США та посольства Росії й України у Вашингтоні не відповіли на запит про коментар.

Білий дім не прокоментував безпосередньо неофіційний документ, але посилався на коментарі Трампа про те, що він оптимістично налаштований щодо прогресу в реалізації плану з 28 пунктів.

Незрозуміло, чому і як адміністрація Трампа покладалася на російський документ для формування власного "мирного плану". Деякі високопосадовці США, які його розглядали, включно з державним секретарем США Марко Рубіо, вважали, що вимоги Москви, ймовірно, будуть рішуче відхилені українцями, додали співрозмовники.

Співбесідники уточнили, що після передання документа Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Вони, серед іншого, обговорювали цей документ.

Виступаючи перед журналістами в Женеві в неділю, держсекретар США визнав, що отримав "численні письмові неофіційні документи й інші подібні матеріали", не вдаючись в подробиці.

Відтоді як минулого тижня Axios вперше повідомив про мирний план, серед американських чиновників і законодавців зріс скептицизм, багато з них розглядають план як перелік російських позицій, а не як серйозну пропозицію.