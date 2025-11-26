Reuters: "Мирный план" из 28 пунктов базировался на российском документе

В середине октября россияне передали американцам свои требования по урегулированию войны, заявили собеседники медиа

Проект "мирного плана" из 28 пунктов, предложенный Соединенными Штатами, базировался на российском документе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Они рассказали, что план из 28 пунктов, обнародованный на прошлой неделе, основан на документе, подготовленном российскими авторами и представленном администрации президента США Дональда Трампа в октябре.

Собеседники отметили, что россияне поделились документом, в котором излагались условия Москвы для прекращения войны, с высокопоставленными американскими чиновниками в середине октября, после встречи Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

В документе, являющемся неофициальным сообщением, известным в дипломатической терминологии как "неофициальный документ", содержались положения, ранее выдвинутые россиянами за столом переговоров, включая уступки, от которых Украина отказалась. Речь идет об уступках значительной частью своей территории на востоке.

Это первое подтверждение того, что документ, о существовании которого агентство Reuters впервые сообщило в октябре, стал ключевым элементом "мирного плана" из 28 пунктов.

Государственный департамент США и посольства России и Украины в Вашингтоне не ответили на запрос о комментариях.

Белый дом не прокомментировал непосредственно неофициальный документ, но ссылался на комментарии Трампа о том, что он оптимистично настроен относительно прогресса в реализации плана из 28 пунктов.

Непонятно, почему и как администрация Трампа полагалась на российский документ для формирования собственного "мирного плана". Некоторые высокопоставленные чиновники США, которые его рассматривали, включая государственного секретаря США Марко Рубио, считали, что требования Москвы, вероятно, будут решительно отклонены украинцами, добавили собеседники.

Собеседники уточнили, что после передачи документа Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они, среди прочего, обсуждали этот документ.

Выступая перед журналистами в Женеве в воскресенье, госсекретарь США признал, что получил "многочисленные письменные неофициальные документы и другие подобные материалы", не вдаваясь в подробности.

С тех пор как на прошлой неделе Axios впервые сообщил о мирном плане, среди американских чиновников и законодателей вырос скептицизм, многие из которых рассматривают план как перечень российских позиций, а не как серьезное предложение.