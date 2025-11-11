САП заявила про нібито вплив Міндіча на Умєрова. Секретар РНБО відповів

Секретар РНБО підтвердив, що мав зустріч з Міндічем і розкрив деталі

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров відкинув заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що Тімур Міндіч, якого вважають керівником злочинної організації у справі "Мідас", нібито мав вплив на нього під час очолювання Міноборони.

Як заявив прокурор САП на судовому засіданні у Вищому антикорупційному суді 11 листопада, упродовж 2025 року Міндіч нібито впливав на ексміністра енергетики Германа Галущенка й на сферу оборони, зокрема, Умєрова.

"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками й постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо", – розповів Умєров.

Однак він зазначив, що дійсно мав зустріч з Міндічем, під час якої було порушено питання щодо бронежилетів за контрактом. За словами секретаря РНБО, у підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і жоден продукт не був поставлений.

"Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію й пояснення представникам медіа", – наголосив Умєров.