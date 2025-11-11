САП заявила про нібито вплив Міндіча на Умєрова. Секретар РНБО відповів
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров відкинув заяву прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що Тімур Міндіч, якого вважають керівником злочинної організації у справі "Мідас", нібито мав вплив на нього під час очолювання Міноборони.
Як заявив прокурор САП на судовому засіданні у Вищому антикорупційному суді 11 листопада, упродовж 2025 року Міндіч нібито впливав на ексміністра енергетики Германа Галущенка й на сферу оборони, зокрема, Умєрова.
"Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з "впливом" якихось осіб – безпідставні. На посаді міністра я регулярно зустрічався з виробниками й постачальниками техніки й озброєння, лобістами тощо", – розповів Умєров.
Однак він зазначив, що дійсно мав зустріч з Міндічем, під час якої було порушено питання щодо бронежилетів за контрактом. За словами секретаря РНБО, у підсумку контракт було розірвано через невідповідність продукції вимогам і жоден продукт не був поставлений.
"Прошу перевіряти будь-які гучні заяви і завжди готовий надати відповідну інформацію й пояснення представникам медіа", – наголосив Умєров.
- 10 листопада НАБУ провело 70 обшуків, зокрема у співвласника ТОВ "Квартал 95" Тімура Міндіча, до яких були залучені всі детективи бюро, у справі про корупцію в Енергоатомі.
- 11 листопада НАБУ і САП оголосили про підозру сімом фігурантам справи про корупцію в Енергоатомі в межах операції "Мідас": відомому бізнесмену (Карлсону), колишньому раднику міністра енергетики (Рокету), виконавчому директору з фізичного захисту й безпеки Енергоатому (Тенору) та чотирьом особам, які, за версією слідства, займалися відмиванням грошей. П'ятеро підозрюваних затримані.
- НАБУ також повідомила про викриття нового фігуранта – Че Гевари. За даними джерела LIGA.net – це колишній міністр Олексій Чернишов. Він отримав підозру.
