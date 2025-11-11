САП заявила о якобы влиянии Миндича на Умерова. Секретарь СНБО ответил
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров отбросил заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что Тимур Миндич, которого считают руководителем преступной организации по делу "Мидас", якобы обладал влиянием на него во время руководства Минобороны.
Как заявил прокурор САП на судебном заседании в Высшем антикоррупционном суде 11 ноября, в течение 2025 года Миндич якобы влиял на экс-министра энергетики Германа Галущенко и на сферу обороны, в частности, Умерова.
"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц – безосновательны. На посту министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.", – сказал Умеров.
Однако он отметил, что действительно проводил встречу с Миндичем, во время которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. По словам секретаря СНБО, в итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен.
"Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям медиа", – подчеркнул Умеров.
- 10 ноября НАБУ провело 70 обысков, в частности, у совладельца ООО "Квартал 95" Тимура Миндича, к которым были привлечены все детективы бюро, по делу о коррупции в Энергоатоме.
- 11 ноября НАБУ и САП объявили о подозрении семи фигурантам дела о коррупции в Энергоатоме в рамках операции "Мидас": известному бизнесмену (Карлсону), бывшему советнику министра энергетики (Рокету), исполнительному директору по физической защите и безопасности Энергоатома (Тенору) и четырем лицам, которые, по версии следствия, занимались отмыванием денег. Пятеро подозреваемых задержаны.
- НАБУ также сообщила о разоблачение нового фигуранта – Че Гевары. По данным источника ЛИГА.net – это бывший министр Алексей Чернышов. Он получил подозрение.
