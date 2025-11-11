САП заявила о якобы влиянии Миндича на Умерова. Секретарь СНБО ответил

Секретарь СНБО подтвердил, что встречался с Миндичем и раскрыл детали

Рустем Умеров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров отбросил заявление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что Тимур Миндич, которого считают руководителем преступной организации по делу "Мидас", якобы обладал влиянием на него во время руководства Минобороны.

Как заявил прокурор САП на судебном заседании в Высшем антикоррупционном суде 11 ноября, в течение 2025 года Миндич якобы влиял на экс-министра энергетики Германа Галущенко и на сферу обороны, в частности, Умерова.

"Любые попытки связать мою работу в Министерстве обороны с "влиянием" каких-то лиц – безосновательны. На посту министра я регулярно встречался с производителями и поставщиками техники и вооружения, лоббистами и т.д.", – сказал Умеров.

Однако он отметил, что действительно проводил встречу с Миндичем, во время которой был поднят вопрос о бронежилетах по контракту. По словам секретаря СНБО, в итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен.

"Прошу проверять любые громкие заявления и всегда готов предоставить соответствующую информацию и объяснения представителям медиа", – подчеркнул Умеров.