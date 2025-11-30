WSJ: На зустрічі у Флориді обговорять графік виборів в Україні та можливість "обміну територіями"

Топчиновник адміністрації США заявив медіа, що на нових перемовинах розглянуть пункти, які залишаються невирішеними між Вашингтоном та Києвом

Вибори 2019 року (Ілюстративне фото: TATYANA ZENKOVICH / EPA)

На переговорах щодо мирного плану у Флориді, зокрема, обговорюватимуться питання "обміну територіями" та виборів в Україні. Про це заявляє видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваного високопосадовця адміністрації США.

За його словами, під час цих перемовин розглянуть питання графіка проведення виборів в Україні, можливість "обміну територіями" між РФ та Україною, а також інші пункти, які залишаються невирішеними між Вашингтоном та Києвом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що "чутливі речі, сенситивні" щодо мирного плану він обговорить безпосередньо зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

Раніше неназваний топчиновник США розповів медіа Axios, що Білий Дім хоче усунути розбіжності щодо питань території та гарантій безпеки під час зустрічі у Флориді.

"Українці знають, чого ми від них очікуємо", – заявляв він.

На початку зустрічі державний секретар Марко Рубіо заявив, що метою переговорів є "забезпечити закінчення війни, яке залишить Україну суверенною та незалежною і дасть їй можливість досягти справжнього процвітання".

Під час перерви спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що "позитивно" оцінює переговори з представниками України, передавало Суспільне. Він також підтвердив, що наступного дня летить до Москви, щоб 2 грудня зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що ця зустріч має відбутися 4-5 числа.

Тим часом перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив про "хороший початок" зустрічі: "Тепла атмосфера, що сприяє потенційному прогресивному результату".