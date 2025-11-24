Зеленському доповіли про Женеву: Тепер список кроків для закінчення війни може стати працездатним

Глава держави підтвердив, що тепер у мирному плані уже не 28 пунктів

Володимир Зеленський (Фото: Ida Marie Odgaard / EPA)

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінив результат переговорів зі США у Швейцарії, але зазначив, що попереду "дуже непроста" робота над фінальним мирним планом. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні після доповіді української команди.

"Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом – дуже непросто – щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно", – сказав президент.

Водночас він додав, що Україна цінує те, що "більшість світу готова нам допомагати" і що американська сторона налаштована конструктивно.

"Фактично весь день вчора були зустрічі, це була непроста, надзвичайно детальна робота", – зауважив Зеленський.

Він розповів, що українська делегація доповіла йому щодо нового проєкту кроків для досягнення миру, зауваживши, що "чутливі речі, сенситивні" він обговорить безпосередньо зі своїм американським колегою Дональдом Трампом.

"Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", – наголосив президент.

Також він розповів, що навколо України "багато інтересів", передусім з Росії – щоб "збити цей шанс на домовленість" і продовжити війну.

"Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію – позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Нам важлива конструктивна робота з партнерами. Ми дбаємо про інтереси України й захищаємо українців – саме це наші ключові рамки перемовин", – наголосив Зеленський.

Напередодні, на тлі переговорів у Женеві, президент розповів, що деякі "суб'єкти з України" почали просувати російську позицію.

У цьому ж зверненні Зеленський закликав реагувати на повітряні тривоги найближчим часом.