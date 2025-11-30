WSJ: На встрече во Флориде обсудят график выборов в Украине и возможность "обмена территориями"
На переговорах по мирному плану во Флориде, в частности, будут обсуждаться вопросы "обмена территориями" и выборов в Украине. Об этом заявляет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации США.
По его словам, во время этих переговоров рассмотрят вопрос графика проведения выборов в Украине, возможность "обмена территориями" между РФ и Украиной, а также другие пункты, которые остаются нерешенными между Вашингтоном и Киевом.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что "чувствительные вещи, сенситивные" относительно мирного плана он обсудит непосредственно со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Ранее неназванный топ-чиновник США рассказал медиа Axios, что Белый Дом хочет устранить разногласия по вопросам территории и гарантий безопасности во время встречи во Флориде.
"Украинцы знают, чего мы от них ожидаем", – заявлял он.
В начале встречи государственный секретарь Марко Рубио заявил, что целью переговоров является "обеспечить окончание войны, которое оставит Украину суверенной и независимой и даст ей возможность достичь настоящего процветания".
Во время перерыва спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что "положительно" оценивает переговоры с представителями Украины, передавало Суспильне. Он также подтвердил, что на следующий день летит в Москву, чтобы 2 декабря встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что эта встреча должна состояться 4-5 числа.
Тем временем первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил о "хорошем начале" встречи: "Теплая атмосфера, способствующая потенциальному прогрессивному результату".
- Аналитик Климкин рассказал LIGA.net, что привлечение зятя Трампа Кушнера к переговорам "многое" меняет, поскольку тот "понимает, как составлять планы". Кушнер также участвует в переговорах во Флориде.
Комментарии (0)