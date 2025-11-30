"Многое меняет". Климкин прокомментировал участие зятя Трампа в переговорах о мирном плане

Экс-министр заявил, что Кушнер будет ключевым игроком на переговорах в ближайшие дни

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Привлечение старшего советника и зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера к переговорам по мирному плану "многое" меняет. Такое мнение высказал Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Клімкін пояснює" на YouTube-канале LIGA.net.

"Иногда, как вы помните, господина [спецпосланника президента США] Уиткоффа пытались троллить, что он до конца не понимает, о чем говорит. Обратите внимание, что Джареда Кушнера никто не троллит. Поскольку это очень умный человек. Я хорошо помню Министерскую конференцию в 2018 году, где он представлял свой план по Ближнему Востоку. Это очень умный человек", – рассказал Климкин.

По мнению аналитика, подключение Кушнера к украинским вопросам, которое однозначно состоялось по желанию Трампа, "многое также меняет".

"Хотя он [Кушнер] старался [на украино-американских переговорах] в Женеве не попадать в объективы: на периферии спокойненько так сел. Но я считаю, что на разговорах в ближайшие дни он будет ключевым игроком. Поскольку он понимает, как составлять планы. Он очень стратегически, очень системно мыслит", – сказал экс-министр.

