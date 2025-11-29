Уиткофф вместо дальнобойных "Томагавков" советовал Украине просить Трампа отменить пошлины на 10 лет

Спецпосланник Трампа побуждал украинских чиновников попробовать другой подход в переговорах

Стив Уиткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

В октябре 2025 года специальный посланник главы США Стив Уиткофф призвал украинских чиновников просить Дональда Трампа об отмене тарифов вместо предоставления дальнобойных ракет Tomahawk. Его слова приводит издание The Wall Street Journal.

В том месяце президент Владимир Зеленский полетел в Вашингтон, надеясь получить американские крылатые ракеты Tomahawk – украинские военные хотели вывести из строя нефтеперерабатывающие заводы, заставив Москву пойти на переговоры на более выгодных условиях, пишет медиа.

Однако за день до прибытия Зеленского американский руководитель Дональд Трамп имел звонок с диктатором РФ Владимиром Путиным и решил не предлагать Tomahwk Украине.

Уиткофф же побуждал украинских чиновников попробовать другой подход, мол, какую пользу могла бы дать "горстка ракет", передает WSJ.

Вместо этого спецпосланник призвал Украину попросить Трампа о 10-летнем освобождении от пошлин. По мнению Виткоффа, это дало бы значительный толчок украинской экономике.

"Я занимаюсь заключением сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучать в двери и предлагать идеи", – объяснял он журналистам.

