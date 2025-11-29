Віткофф замість далекобійних "Томагавків" радив Україні просити Трампа скасувати мита на 10 років

Спецпосланець Трампа спонукав українських чиновників спробувати інший підхід у переговорах

Стів Віткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

У жовтні 2025 року спеціальний посланець глави США Стів Віткофф закликав українських посадовців попросити Дональда Трампа про скасування тарифів замість надання далекобійних ракет Tomahawk. Його слова наводить видання The Wall Street Journal.

Того місяця президент Володимир Зеленський полетів до Вашингтона, сподіваючись отримати американські крилаті ракети Tomahawk – українські військові хотіли вивести з ладу нафтопереробні заводи, змусивши Москву піти на переговори на більш вигідних умовах, пише медіа.

Однак за день до прибуття Зеленського американський керівник Дональд Трамп мав дзвінок з диктатором РФ Володимиром Путіним та вирішив не пропонувати Tomahwk Україні.

Віткофф же спонукав українських чиновників спробувати інший підхід, мовляв, яку користь могла б дати "жменька ракет", передає WSJ.

Натомість спецпосланець закликав Україну попросити Трампа про 10-річне звільнення від мит. На думку Віткоффа, це дало б значний поштовх українській економіці.

"Я займаюся укладанням угод. Ось чому я тут. Ми продовжуємо стукати у двері й пропонувати ідеї", – пояснював він журналістам.

