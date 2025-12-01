CNN: США можуть укласти окремий договір із Росією про невступ України до НАТО

США обговорюють варіант укладення договору з Москвою про невступ України до НАТО, але юридично Києву не доведеться це визнавати

США розглядають можливий сценарій, за якого Україна фактично буде позбавлена права вступу до НАТО, але юридично визнавати це не доведеться. Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних співрозмовників.

Одним із найбільш "проблематичних" пунктів мирного плану обізнані особи називають вимогу до України офіційно відмовитися від закріпленого в її Конституції прагнення вступити до НАТО. Це одна з ключових вимог Росії для припинення повномасштабної війни.

За словами співрозмовників, перемовники США та України обговорили ймовірний сценарій, за якого Київ фактично буде позбавлений можливості вступити в західний військовий Альянс. Домовленості щодо цього мають бути узгоджені безпосередньо між країнами – членами НАТО і Москвою.

"Україну не будуть підштовхувати до офіційної, в юридичному сенсі, відмови від цього прагнення. Але якщо у США є що узгодити з Росією на двосторонній основі або якщо Росія хоче отримати деякі гарантії від НАТО на багатосторонній основі, то це не буде втягненням України в процес ухвалення рішень", – сказав один зі співрозмовників.

Обізнана особа не виключає, що таке рішення не буде популярним серед членів НАТО. Остаточне рішення з цього питання ще не ухвалено і крапку в ньому нібито має поставити безпосередньо президент Володимир Зеленський. Однак подробиць щодо цього співрозмовник не надав.

Такі домовленості співрозмовник назвав "творчим рішенням" переговорної групи США, щоб обійти "червоні лінії" України.