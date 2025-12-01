CNN: США могут заключить отдельный договор с Россией о невступлении Украины в НАТО

США обсуждают вариант заключения договора с Москвой о невступлении Украины в НАТО, но юридически Киеву не придется это признавать

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах (Фото: EPA/MARTIAL TREZZINI)

США рассматривают возможный сценарий, при котором Украина фактически будет лишена права вступления в НАТО, но юридически признавать это не придется. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных собеседников.

Одним из наиболее "проблематичных" пунктов мирного плана осведомленные лица называют требование к Украине официально отказаться от закрепленного в ее Конституции стремления вступить в НАТО. Это одно из ключевых требований России для прекращения полномасштабной войны.

По словам собеседников, переговорщики США и Украины обсудили вероятный сценарий, при котором Киев фактически будет лишен возможности вступить в западный военный Альянс. Договоренности относительно этого должны быть согласованы непосредственно между странами – членами НАТО и Москвой.

"Украину не будут подталкивать к официальному, в юридическом смысле, отказу от этого стремления. Но если у США есть что согласовать с Россией на двусторонней основе или если РФ хочет получить некоторые гарантии от НАТО на многосторонней основе, то это не будет вовлечением Украины в процесс принятия решений", – сказал один из собеседников.

Осведомленное лицо не исключает, что такое решение не будет популярным среди членов НАТО. Окончательное решение по этому вопросу еще не принято и точку в нем якобы должен поставить непосредственно президент Владимир Зеленский. Однако подробностей на этот счет собеседник не предоставил.

Подобные договоренности собеседник назвал "творческим решением" переговорной группы США, чтобы обойти "красные линии" Украины.