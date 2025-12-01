Зеленский и европейцы поговорили с Уиткоффом перед его визитом к Путину

После переговоров о мирном плане главы Украины, Франции и Британии поговорили со спецпосланником Трампа, который должен ехать к диктатору РФ

Стив Уиткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президенты Владимир Зеленский и европейские партнеры поговорили со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

"Только что вместе с Эмманюэлем Макроном – также Кир Стармер был на связи – говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный бриф. Договорились больше деталей обсудить лично – команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", – рассказал Зеленский.

Ранее об этом разговоре сообщил Елисейский дворец, администрация президента Франции, где глава Украины находится с визитом, писала газета Le Monde в 16:08 по киевскому времени. Тогда об участии Стармера не сообщалось.

Перед этим информированный собеседник агентства AFP заявил, что Уиткофф и Умеров провели новую встречу во Флориде. Это произошло на следующий день после украино-американских переговоров по мирному плану, которые состоялись там же.

"Есть еще вопросы", которые нужно обсудить, добавил собеседник.

По данным медиа, Зеленский должен встретиться с Умеровым 2 декабря в Ирландии, а Уиткофф в тот же день должен прибыть в Москву для встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Ранее, вечером 30 ноября, Зеленский отмечал, что ожидает при личной встрече получить полный доклад украинской делегации насчет переговоров во Флориде.

Уже 1 декабря, перед звонком с Уиткоффом и Умеровым, Зеленский имел несколькочасовой разговор с Макроном.

"Больше всего внимания – переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит. Будем сегодня говорить с другими лидерами также", – рассказал глава Украины.

ОБНОВЛЕНО. Позже Умеров прокомментировал новый телефонный разговор с Зеленским: "За два очень продуктивных дня в США провели много часов встреч и переговоров. Нам удалось достичь значительного прогресса, хотя отдельные вопросы требуют дальнейшей доработки".